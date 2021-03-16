記憶體封測廠華東(8110)董事會通過2020年財報，在本業虧損收斂近75％、配合業外收益挹注，稅後淨利2.54億元、年增達54.43％，每股盈餘（EPS）0.51元，自近7年低點回升。公司尚未公布股利政策，將於6月23日召開股東常會。

隨著記憶體市況好轉，華東股價自去年9月底起向上走高，今年2月底觸及14.4元波段高點後拉回，近日股價緩步墊高。今（16）日開高後獲買盤敲進放量穩揚，上漲3.85％至13.5元，早盤維持近3.5％漲幅，領漲封測族群。

華東2020年合併營收59.65億元、年減11.32％，為近16年低點。不過，毛利率3.32％、營益率負1.57％，本業雖仍處虧損，但已較前年0.03％、負5.54％顯著好轉。配合業外收益挹注，稅後淨利2.54億元、年增達54.43％，每股盈餘0.51元，自近7年低檔回升。

以此推算，華東去年第四季合併營收14.02億元，季減2.18％、年減24.27％，為近14年半低點。毛利率0.81％、營益率負4.43％，雙創近5季低點。不過，在業外挹注下，稅後淨利0.9億元，季減56.33％、年減42.98％，每股盈餘0.18元，維持獲利表現。

華東近年營運受大客戶調整委外封測訂單影響而轉弱，面對記憶體價格下滑及庫存修正逆風，對此以提高對華邦電等集團企業客戶比重，並持續降低成本、開源節流因應。雖然營運狀況不甚理想，但仍維持健康現金流，負債比維持30～35％水準。

華東2021年前2月自結合併營收9.21億元、年減9.11％，為近12年同期低點。展望後市，公司看好5G、人工智慧（AI）及物聯網（IoT）等應用將帶動更多邊緣運算設備需求，但記憶體市場不確定性仍高，將持續爭取新客戶以拓展營收，力拚營運穩健成長。

(時報資訊)