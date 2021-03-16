玉山金(2884)旗下玉山銀去年成立「危老都更推動小組」，玉山危老重建融資專案自開辦以來，有逾百件來自全台各縣市的申請案件，截至今年2月底已承作逾20件，尚有逾60件正在進行評估中。為服務更多有重建需求的顧客，玉山培育50位主管成為危老重建推動師，並擔任區域顧問，即時提供不動產重建諮詢服務。

「危老都更推動小組」搭配信託保證專款專用，並導入知名建經公司進行諮詢輔導，提供顧客融資規劃、不動產信託、興建資金信託等一站式危老重建金融服務。

根據內政部營建署統計，屋齡30年以上老屋已超逾430萬戶，佔全台房屋比約50%，老屋耐震強度不足，成為國人居住安全隱憂。去年6月，玉山協助5位屋主重建一棟位於台北市大安區的老舊公寓。這幢45年的老屋外觀斑駁且有滲漏水問題，而最讓屋主擔心的是房屋結構脆弱無法承受地震的衝擊。在政府危老重建政策推動後，屋主們決定共同發起危老重建，自籌全部資金，並委託建經公司擔任重建顧問。玉山危老都更推動小組與建經公司攜手合作，深入了解屋主需求，量身打造客製化金融服務，確保重建資金順利到位，並搭配信託服務，依照建經公司工程查核進度分批動用融資款項。

(時報資訊)