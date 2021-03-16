旅遊產業龍頭雄獅旅遊集團推動規畫新型態門市，搶進交通樞紐或熱門觀光景點插旗設點，以「目的地經營服務」概念布局全台，在國旅熱門景區建立樞紐（Hub）整合串聯，繼澎湖之後，以『旅天下』品牌進駐金門成立雄獅集團雙獅聯合國際旅行社金門分公司，透過供應商合作安排品牌觀光巴士在地服務。

看好金門旅遊市場，雄獅旗下品牌「旅天下」首度與金廈海運合作，推出『初日號』海上遊程，全新亮相的初日號斥資千萬升級軟硬體設施，旅客搭乘專屬遊輪由金門出發，沿途欣賞金門及廈門海上景致，船上提供「類空服」的隨船尊榮服務，首波將推出日航及夜航兩種不同玩法，日航可觀賞戰地風光及金門生態特色，夜航則可觀賞廈門藝術燈光秀及繁華夜景。

旅天下品牌長期致力於推動整合性旅遊服務，透過同業結合在地豐富觀光資源，提供具差異性、獨特性之旅遊商品，此次攜手金廈海運公司，以全新落成的『初日號』推出系列遊程，期望以最具特色的金門旅遊新玩法，提供給消費者全新的體驗，並安排導遊、地接與服務團隊進駐，帶給消費者更優質的服務品質。

『金廈海運』過去專營金廈小三通客運，2020年因新冠疫情停業一年，在這段期間開發出藍色公路-偽出國行程，並邀請柏成設計公司設計外觀，打造新一代遊輪，沉穩色調透出時尚感，導入全新服務及特色餐食，命名”KING XIA 初日”，品牌透過回想起過去島上居民的傳統，出海入海總以陽光作為能量，希望藉由初日號的落成，將產業帶往光明的未來。

初日號在航程規劃方面，分為日間航程及夜間航程，90分鐘的航程行經復興嶼、猛虎嶼、大膽嶼、二膽嶼、檳榔嶼、厦門黃金海岸、金門大橋等景點，夜間航程還可觀賞廈門沿岸觀音山國際商務中心樓體藝術燈光秀等城市景致，旅天下並包裝多款初日號特色行程。

時下最夯打卡景點『漂浮斑馬線』，透過鏡頭視覺錯位呈現立體的錯視感，吸引年輕人前往拍照、太武山、軍中樂園陽翟大街3日 售價$5,800元起，『陽翟老街』過去為金東師駐紮的軍事重鎮，亦是當時軍人娛樂消費的去處。在當年繁榮的商店街上，有電影院、撞球室、澡堂、理髮廳等，但隨著軍隊撤軍，陽翟老街逐漸沒落。經國片軍中樂園拍攝所需進行翻修，重現過往繁華光景。

『山后民俗文化村』建於為清光緒26年，為富商王國珍父子，聘請江西建築名師設計，歷時25年建造而成的閩南建築古厝聚落，呈現精緻而完整的閩南建築風貌。金門藍色公路、水頭聚落、沉睡戰車3日 售價4,999元起，前往『金城模範街』，興建於1924年，充滿南洋風情的紅磚拱廊加上整齊美觀的街道足以作為街道的模範，所以取名為《模範街》。模範街以當時最新進及最現代的南洋殖民城市做參考範本，採所謂「五腳基」的建築形式，也反應初當時金門海外華僑的經濟實力。

(中時 )