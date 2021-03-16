農林漁牧業普查訪查期間將於2021年5月1日起至2021年6月30日，新北市永和區公所於今（16日）成立普查所。（永和區公所提供）

農林漁牧業普查訪查期間將於2021年5月1日起至2021年6月30日，新北市永和區公所於今（16日）成立普查所。（永和區公所提供）

農林漁牧業普查訪查期間將於2021年5月1日起至2021年6月30日，新北市永和區公所於今（16日）成立普查所，由區長陳怡君擔任普查所主任，於永和區公所門口前舉行揭牌儀式，陳怡君強調，訪查時會秉持「3不2會」之訪查原則，呼籲民眾小心詐騙集團。

陳怡君表示，凡經營農作物栽培、畜牧、農事及畜牧服務、林業、漁撈及水產養殖等生產與休閒活動之業者，均為本次普查訪查對象，而普查管道分為三類：派員面訪、留置填表及網路填報，訪查員訪查時將會配戴普查員證並遞送致受訪戶函，做到「3不2會」，資料絕對保密請大家放心。

普查方式採「網路填報」、「留置填表」及「派員面訪」等多元管道辦理，於5月1日起，實地訪查至6月30日止，呼籲受普查戶協助配合訪查作業。預估永和區將訪查750戶，動員普查人力約6人。

陳怡君表示，近年來詐騙案件層出不窮，不少民眾將政府之訪查員誤認為詐騙集團，為確認是否為詐騙，民眾可致電165反詐騙專線，普查員均會穿著藍色統計調查背心及佩戴普查員證前往訪查。

訪查時會秉持「3不2會」之訪查原則，所謂「3不」係指普查員「不會」洩漏個人資料給任何人、「不會」詢問普查表以外的資料、「不會」要您提供帳戶或存摺；「2會」則係指普查員「會」佩戴普查員證、「會」親自遞送致受訪戶函。

(中時 )