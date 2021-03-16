行政院會本周將審查《勞工職業災害保險及保護法》草案，力拚立法院本會期完成三讀，不過，針對草案中明訂，職災給付從原本第一年7成、第二年5成，一律調整為7成，民眾黨立法院黨團主張，傷病全額工資、職災照護給付；同時，政府應成立專門的行政法人，以職災保險基金每年核撥或捐助10％至20％經費，由法人運作職業災害的預防、通報、個案服務及重建，落實對勞工的照顧。

現行職災保險傷病給付是按勞工事故當月前6個月平均月投保薪資之70％，經過1年尚未痊癒者，第2年減為平均月投保薪資的50％，與原領工資差異大，導致勞工家計困頓、耗費心力在跟雇主訴訟，身心俱疲。

台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎表示，現有職災補償相關規定散落在各法令，勞工根本無法了解相關的對應窗口；此外，有些小公司沒有強制納保勞保，因為公司資源少，一旦發生事故，雇主根本無法負擔職災補償；最嚴重的是，雇主違法為替勞工加保，往往都是出事情才知道沒有勞保，嚴重侵害勞工權益。

民眾黨立委賴香伶指出，過去許多勞工職災給付爭議，大多是雇主不願補發傷病補助與原薪資約3至4成的差距，行政院修法草院雖然傷病給付都7成，但仍會對勞工生計造成影響，希望職災傷病給付達到百分之百。

此外，職災勞工保護法於勞保不足時啟動，由政府基金代付給付，像是死亡照顧跟職災補償費用等，一旦修法後職災保險單獨立法後，該法就會停止施行，賴香伶主張討論新版本前，應該把職災照護納入給付。

民眾黨立委張其祿則認為，現行勞工職災後續相關事宜很多是發包出去，沒辦法承擔職安所衍生的問題，因此，在體制上主張成立專責行政法人，可以有專業的單位去做職災相關處理事宜，確保可以長期穩定協助勞工。

(中時 )