玉山銀行響應政府政策推動危老重建及信託2.0，於2020年成立「危老都更推動小組」，搭配信託保證專款專用，並導入知名建經公司進行諮詢輔導，提供顧客融資規劃、不動產信託、興建資金信託等一站式危老重建金融服務。

玉山危老重建融資專案自開辦以來，有逾百件來自全台各縣市的申請案件，截至今年2月底已承作逾20件，尚有逾60件正在進行評估中。為服務更多有重建需求的顧客，玉山培育50位主管成為危老重建推動師，並擔任區域顧問，即時提供不動產重建諮詢服務。

根據內政部營建署統計，屋齡30年以上老屋已超逾430萬戶，佔全台房屋比約50％，老屋耐震強度不足，成為國人居住安全隱憂。去年6月，玉山協助5位屋主重建一棟位於台北市大安區的老舊公寓。這幢45年的老屋外觀斑駁且有滲漏水問題，而最讓屋主擔心的是房屋結構脆弱無法承受地震的衝擊。在政府危老重建政策推動後，屋主們決定共同發起危老重建，自籌全部資金，並委託建經公司擔任重建顧問。玉山危老都更推動小組與建經公司攜手合作，深入了解屋主需求，量身打造客製化金融服務，確保重建資金順利到位，並搭配信託服務，依照建經公司工程查核進度分批動用融資款項，專業溫暖且全心全意的服務體驗讓屋主們好安心。

透過危老重建，屋主們不僅能藉由容積獎勵讓老屋搖身一變，成為具備車位、電梯等友善設施的嶄新大樓，而優惠的地價稅、房屋稅減免更讓屋主們毋須煩惱重建後的沉重負擔。顧客如有任何危老相關需求皆可逕洽玉山各分行，一同成就溫暖安居的期望。玉山用心陪伴顧客重建之路，共同為提升住宅安全、打造友善居住環境而努力，攜手創造城市嶄新風貌。

(中時 )