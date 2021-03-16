【全程影音】國民黨召開「蔡英文治國無方 只准州官放火 縱狗亂咬人」記者會｜2021.03.16

立法院衛環委員會召委、藍委陳玉珍昨率各黨派立委到桃園大潭考察藻礁，卻遭綠委鄭運鵬抨擊以保護為名卻踩進礁岸。對此，國民黨團總召費鴻泰回擊，這個自認為是狗的立委，覺得奇怪，明明是人，為何要做狗，並質疑台灣為何要捨近求遠，和美國購買較昂貴的天然氣？國民黨團書記長鄭麗文說，蔡英文總統過去曾到現場，並高喊藻礁永存，三接工程才是破壞藻礁的恐怖殺手。

珍愛藻礁公投連署將破70萬份，環團預計18日送件中選會。陳玉珍昨率國民黨、民進黨、時力、民眾黨等21位立委，考察桃園大潭藻礁，邀經濟部、環保署及藻礁公投領銜人潘忠政等人與會，綠委鄭運鵬昨晚在臉書表示，他無法理解藍委以保護為名勘查藻礁，卻一腳踩進礁岸是什麼意思。

國民黨團上午召開「蔡英文治國無方 只准州官放火 縱狗亂咬人」記者會，書記長鄭麗文說，保護千年藻礁應該是超越任何黨派意識型態，很可惜，昨天民進黨在地立委鄭運鵬，卻在遠處拍下照片，批評踩在藻礁上的國民黨立委，實在令人啼笑皆非，因踩在藻礁上的有官員、環團、各黨委員。

鄭麗文說，過去蔡英文總統曾經到現場，並高喊藻礁永存，事實上，人的腳不會踩壞藻礁，三接工程才是破壞藻礁的恐怖殺手，恐造成滅絕式的生態浩劫，呼籲鄭運鵬不要再分化、打擊異己、帶風向來轉移焦點，一同加入反對在大潭興建三接工程，才是展現保護藻礁的誠意，不要搞這麼多小動作。

國民黨團首席副書記長陳玉珍表示，在考察前，她就私下詢問公投領銜人潘忠政，可否踩藻礁，潘說要親近土地可以踩，昨天大家走到藻礁前也有詢問經濟部，不料，鄭運鵬不跟大家去觀察工程對藻礁的影響，卻在旁邊做筆記「黑同學」。她痛批，鄭運鵬劃錯重點，成為民進黨的豬隊友。

國民黨團總召費鴻泰說，台灣從2018年從美國進口天然氣，但鄰近的日本、中國大陸、韓國向中東國家、印尼購買天然氣，不解台灣為何持續捨近求遠，多付出2至4成的成本買美國天然氣，實在耐人詢問。鄭麗文質疑，難道這也是蔡英文去年抱川普大腿，所做出的承諾與採購嗎？

(中時 )