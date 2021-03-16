美國25歲饒舌歌手蜜桃貓朵佳 (Doja Cat)，在日前所舉辦的「第63屆葛萊美獎」(GRAMMYS 2021)頒獎典禮上一連入圍多項大獎，紅毯上更以超狂的拉鍊裝成功吸引全場目光。

美國一年一度的音樂盛宴「第63屆葛萊美獎」，於美國時間3月15日以線上直播方式盛大展開，現場眾星雲集，除了天后碧昂絲（Beyoncé）、泰勒絲(Taylor Swift)、哈利史泰爾斯（Harry Styles）、怪奇比莉(Billie Eilish)、韓團BTS等大咖名人皆受邀出席並拿下大獎外，蜜桃貓朵佳也憑著單曲《Say So》進入音樂殿堂，成功入圍「年度製作」、「最佳新人」、「最佳流行歌手」等獎項。

蜜桃貓朵佳不僅音樂成績表現優異，舞台上及私底下的穿搭更是性感、搶眼，經常成為網友討論的焦點，在紅毯上的穿搭，當然也不輸給其他女星，在去年的「全美音樂獎」 (American Music Awards)頒獎典禮上，蜜桃貓朵佳以上身透視的馬甲禮服獲得好評後，今年再次挑戰觀眾的尺度。

Doja Cat在去年的全美音樂獎頒獎典禮上，以火辣透視裝獲得好評。（圖／達志影像）

只見蜜桃貓朵佳以一襲義大利奢侈品牌Roberto Cavalli的高級訂製禮服火辣登場，特殊的修身皮革，拼接亮黃色的羽毛裙襬，並將胸前的拉鍊大開至性感三角地帶，大方展現傲人上圍及惹火身材，又辣又有個性的整體造型，令網友們驚艷不已，直呼「這套造型太狂了」、「辣到無語」、「只能說WOW」。

反觀同樣在紅毯上受到注意的女歌手諾亞希拉(Noah Cyrus)，雖身穿服飾精品Schiaparelli Couture的訂製款出席，卻被網友嘲諷「披床單上台？」、「後面那團是揉爛的衛生紙？」、「根本時尚災難」，意外成為話題。

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(中時新聞網)