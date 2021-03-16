大陸直播主蘇恩因甜美長相和精湛舞技爆紅，被封為直播平台舞蹈區三大最強直播主之一，然而她在2019年直播時，她在床上翻身時不慎走光，慘遭官方禁播3個月，人氣大幅下滑，近期她力拼復出，為了挽救聲勢，還直接曬出素顏狀態，沒想到卻弄巧成拙，反而引來一面倒負評。

蘇恩原本擁有百萬粉絲追隨，但前年9月她在睡前開直播，赤裸全身只蓋被子在身上，性感曲線若隱若現，當時她翻身時不小心走光，儘管立刻反應過來調整鏡頭角度，但她還是被停權3個月，如今就算重新復出，人氣也大不如前。

蘇恩長相甜美，本來在網路上擁有超高人氣。(圖/翻攝自蘇恩微博)

為了挽救人氣，蘇恩日前上傳一張性感居家照，只見她穿著白色貼身小可愛，坐在床邊的地板上，一頭長髮用同款髮帶綁起，露出她胭脂未施的素顏模樣，儘管她的肌膚狀態不錯，但看起來卻十分憔悴，一雙大眼也小了許多，和平時化妝的模樣形成巨大落差。

蘇恩難得曝光素顏照卻遭轟。(圖/翻攝自蘇恩微博)

蘇恩在內文俏皮問道，「看得出來在cos（扮演）什麼嗎…」，大部分網友卻不買單，狂轟她素顏的模樣，「好醜啊」、「別鬧了」、「想嚇誰」、「Cos一個沒畫眉毛的女人」、「妳居然敢素顏」、「是不是胖了」、「你這個臉」，然而也有一些粉絲護航，「我老婆」。

(中時新聞網)