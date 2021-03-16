台中市政府重建台中州廳、台中刑務所官舍群及周邊舊建築，打造歷史文化園區，預計明年底完工。（台中市政府提供）

台中市政府投入約10億5000萬元，重建台中州廳、台中刑務所官舍群及周邊舊建築，打造歷史文化園區，預計明年底完工，對於前市府原決議將台中州廳無償交給文化部代管長達30年，引發地方疑慮。市長盧秀燕16日說，市府聽取民意決議維持自行管理，完工後將重現古典歷史樣貌，令人歎為觀止，證明當初留下來是對的。

市府今日召開市政會議，由文化局長張大春進行「打造歷史文化園區、重現舊城風貌」專案報告。盧秀燕說，台中州廳歷史久遠，在不斷增建下，顯得老舊擁擠、潮濕且不見天日；拆除不必要增建後，場域將變得寬敞明亮，成為台中最具文化資產特色的區域，感謝市府團隊努力執行這項「偉大歷史工程」。

盧秀燕指出，台中舊城區為台中的城中城，市府串聯周邊文化場域，重現歷史樣貌，也將證明台中州廳留下來的決議是對的，市府將更用心經營，藉由州廳修復促進地方發展，打造新的觀光景點。

張大春說，台中文化城中城歷史空間再造計畫，計畫總經費共約10億5000萬元，爭取中央補助約5億8700萬元；其中三項子計畫，包括文化局執行的台中州廳及周邊建物歷史場域再造計畫、台中刑務所官舍群及周邊舊建築與環境景觀再造計畫，以及由都發局執行的綠空鐵道軸線計畫，盼以台中建城百年的舊城區為範圍，州廳作為城市文化發展的核心基地，促進舊城區經濟繁榮。

張大春表示，第一項子計畫台中州廳及周邊建物歷史場域再造計畫經費6億3441萬元，其中州廳修復工程去年8月動工，大屯郡役所及州廳附屬建築群修復再利用工程108年9月開工，皆預計明年底完工；第二項子計畫，台中刑務所官舍群及周邊舊建築與環境景觀再造計畫經費2億2,392萬元，108年6月開工，也將於明年底完工。

張大春強調，由都發局執行的第三項子計畫綠空鐵道軸線計畫南段，目標作為市民的休閒公園及國內外旅遊亮點，投入經費1億9200萬元，已於去年12月開放使用；盼藉由歷史空間活化再生，連結在地生活的記憶認同，規劃民眾可親近的場域，打造最具國際知名度的歷史文化園區。

(中時 )