精英(2331)宣布推出全新纖薄輕巧LIVA M300-W迷你電腦。LIVA M300-W迷你電腦採用高規格的工業電腦設計，寬溫可支援攝氏零下10°C至高溫60°C、濕度則為10%至95%的範圍，在溫差大、環境嚴峻的情況下維持穩定且有效率的運作，非常適合建築工地、博奕遊戲場及交通樞紐中心或零售商場等各式環境下使用。

LIVA M300-W採用太空灰的金屬質感外殼，尺寸輕薄，僅12.8x 12.8x2.6cm。LIVA M300-W搭載高效能低功耗的Rockchip RK3399K SoC，配有4+2核心處理器、可支援Android 8.1與Lubuntu 18.04作業系統及工業級寬溫技術與HDMI 2.0連接埠，支援高達4K超高畫質影像及CEC遠端操控系統。LIVA M300-W迷你電腦是工業等級的迷你電腦，寬溫、防塵的設計能適應各種惡劣環境，適合設置在建築工地、生產工廠、倉庫等空間作為監控系統、終端機、銷售時點情報系統、熱感應偵測等解決方案使用！

LIVA M300-W迷你電腦搭載Rockchip RK3399 SoC，為arm-based雙核心Cortex-A72處理器及四核心Cortex-A53處理器，多重處理器展現超高效能，提高50%的工作效能的同時也減少15%的功率，節能省電的處理效率。

全新LIVA M300-W迷你電腦配有多種功能的連接埠，能一次滿足各種工作需求，影像輸出具備DisplayPort 1.2及HDMI 2.0，達雙螢幕輸出，HDMI可支援至4K解析度且更新率60Hz的高畫質影像輸出及CEC功能，多元擴充則具備一個高速USB 3.2 Gen 1x1、三個USB2.0和一個COM port，另有一個Micro SD讀卡機及一個Micro SIM卡插槽，可支援移動式4G/5G行動上網功能，非常適合大眾運輸交通及行動廣告車作為電子標示版使用。

(時報資訊)