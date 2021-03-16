房地合一稅2.0延長高所得稅率持有年限，並且新增預售屋交易，房地產預售屋炒作氣氛將受到壓抑，未來市場上新推出的建案銷售速度恐將會放緩，打炒房政策雖不影響房市長期健康發展，但營建股多頭意興闌珊，表現空間受到限制，高價股中的華固(2548)、長虹(5534)等僅能勉強守在平盤上方，中低價位個股攻勢較強，達欣工(2535)109年每股稅後3.74元，擬每股配息2.5132元，股價強鎖漲停板，國揚(2505)、國產(2504)漲幅都在2%以上。

對建商、營建類股來說，無論是央行不動產貸款審慎措施，或是近期房地合一稅2.0版本，這些或多或少都讓房市增加觀望氣氛。房地合一稅2.0版新納入預售屋交易，預期將壓抑預售屋炒作氣氛，未來市場上新推出的建案銷售速度恐將會放緩。過去營建類股對政策高度敏感，政府出手打炒房政策，營建類股表現空間恐怕將受壓抑，不妨留意具高殖利率及進入入帳高峰期的個股。

2020年台商回流興建廠辦及科技廠房擴廠等，推升達欣工全年營收151.8億元，營業毛利17.95億元，營業利益12.8億元，稅前淨利13.22億元，歸屬於母公司業主淨利11.6億元，每股盈餘3.74元。董事會決議擬每股配發2.5132元現金股利，並於6月16日舉行股東會。達欣工目前在手建案量高達400億元，受惠台商持續回流帶動廠房需求，及科技大廠持續買土地蓋廠需求，法人樂觀看待今年度營運表現。

為強化行健全房市打壓房市短期投機氣氛，行政院在3月11日通過房地合一稅2.0版本，後續將待立法院審議通過後，再交由行政院決定開始適用時間。此次行政院通過房地合一稅2.0版本主要是將房屋交易高所得稅率年限拉長。其中，境內個人房屋交易所得稅將由原先持有不滿一年、滿一年不滿兩年出售所得課徵45%、35%稅率，分別延長至不滿兩年、滿兩年不滿五年。若個人持有五年不滿十年、十年以上處分房屋交易所得仍維持原先20%、15%稅率不變。

原先房地合一稅未特別針對境內公司短期房屋交易課徵高額所得稅，但因不少投機/投資客成立公司進行房屋買賣交易，以規避房地合一稅。因此，此次房地合一稅2.0版本對境內公司房屋交易所得稅，由原先20%單一所得稅率，改為按照持有年限長短，課徵不同所得稅率。若處分持有兩年內、持有兩年不滿五年、持有五年以上房屋，將分別課徵45%、35%、20%所得稅率。

(時報資訊)