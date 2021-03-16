美國航空業高層周一表示，隨著疫情放緩帶動春夏季節的訂票增長，美國國內休閒旅遊業已經出現復甦的具體跡象，受此激勵，航空股集體大漲，紛紛站上一年前新冠肺炎疫情重創該產業以來的最高價。

在摩根大通召開的大會上，美國航空（American Airlines）執行長帕克（Doug Parker）表示：「毫無疑問地，我們正看到像是一股巨大反彈的開始。」

廉航Spirit Airlines執行長克里斯堤（Ted Christie）表示，復甦似乎就要起飛。

與會的航空業高層引用數據表示，美國正加速接種新冠肺炎疫苗，且疫苖接種數已經超過確診病例數。隨著疫苖擴大施打，美國的新確診呈現下滑趨勢。

截至周日為止，美國約21%人口已至少接種過一劑疫苖。

儘管商務與國際旅行仍然低迷，但人們已經開始預訂假期，並計畫探視親友，這將有助於減緩航空業第一季營收下滑的速度。

因爆發新冠肺炎疫情，航空公司股價自2020年2月21日開始一路急挫，到5月14日跌至波段低點，但此後逐漸回升到目前高點。

聯合航空（United Airlines）執行長柯比（Scott Kirby）表示，聯航可望在3月停止「燒錢」，成為第一家宣稱可能達到該產業里程碑的主要航空公司。柯比並表示，若目前訂票情況維持不變，核心現金消耗的正面趨勢可望一直持續到3月之後。所謂的核心現金消耗不包括債務與遣散費。

達美航空（Delta Air Lines）執行長Ed Bastian表示，達美對於能在今年春季停止現金消耗抱持「謹慎樂觀」的看法。

西南航空（Southwest Airlines）預估今年首季現金消耗將減少，而3月的營業收入下滑幅度將較先前預期緩和。

捷藍航空（JetBlue Airways）亦預期今年首季營收跌幅將放緩，預估與2019年同期相比將減少61%～64%，而先前預估為年減65%～70%。

受此激勵，周一聯航股價大漲8.26%，收在60.94美元，達美航空漲2.33%，收在50.99美元，美國航空大漲7.70%，收在25.17美元，均創下逾1年新高。捷藍航空漲近6%，收在21.64美元，創下近3年新高。西南航空收漲1.75%，報62.10美元。Spirit Airlines收漲1.8%。道瓊美國航空股指數勁揚逾4%。

根據美國運輸安全管理局（Transportation Security Administration）公布的數據，在周五到周日期間，美國機場旅客人數突破130萬人，創下2020年疫情摧毀航空旅行以來的最高記錄。

(時報資訊)