半導體產業缺很大，今年產業就幾乎可以說是，「得產能者得天下」，全球最大NAND Flash控制晶片供應商慧榮總經理苟嘉章受訪時直言，「晶圓產能今年吃緊，明年會更缺」、「8吋廠已經比疫苗還重要」!

慧榮總經理苟嘉章認為，目前看到市場的需求並沒有任何降溫跡象，DRAM和NAND價格還持續上揚，但美中貿易戰持續緊繃下，市場的供需失衡就會繼續下去，這將使得明年的產業情況更糟，他也比喻說，「8吋廠已經比疫苗還重要」。

半導體產能從去年第四季就一路緊繃，產業界普遍認為至少到今年上半年都不會有緩解的可能，苟嘉章則更為保守，他認為，美中貿易戰無法解決，供需失衡就不會解決，明年情況更糟，由於最缺的就是成熟製程，加上當下的局勢是半導體與政治牽扯，對台灣影響力會很大，更重要的是，台積電(2330)與聯電(2303)都不可能再投資舊的成熟製程，也就是說，就算漲價，也可能拿不到貨。

以慧榮來說，苟嘉章認為，慧榮持續爭取產能，但需求增加的幅度很大，慧榮也一直向台積電積極爭取，怕客戶因沒有貨影響到營運，現在都已經在規劃2022年的產能配置。談到價格走向，苟嘉章認為，DRAM慧續上揚，NAND在手機、數據中心、PC等需求延續下，價格也沒有下修，因此，第2季價格還會上揚，晶片缺貨對小公司、新創非常不利。

瞄準龐大車用市場，慧榮早在2015年切入車用領域，除BMW以外的品牌廠，都是慧榮供應商，隨著車用存儲裝置使用量一路看增，也推升記憶體需求，看好電動車存儲將成為慧榮爭取業界差異化的致勝關鍵。

慧榮2020全年度營收5億3952萬美元，較2019年大幅成長17%，毛利率49.2%，稅後淨利1億1355萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證(ADS)盈餘3.24美元(約新台幣91元)。

(時報資訊)