英國首相鮑里斯約翰遜（Boris Johnson）表示，將在英格蘭公共交通網絡上，投資30億英鎊約41.7億美元。藉此，除希望民眾能多利用大眾交通系統外，對地球環境也可以更加友善。

據悉，英格蘭公交系統將大大改造。目前所知將增加數百英里的新公交專用道，付款方式也全面改用非接觸式的感應模式，並也會提供更多夜間與周末搭乘服務。

英國首相表示，這次英格蘭地區公交系統大變身，希望公共汽車可以成為民眾首選交通工具。還有，若大家都減少開車次數，除了環保外，也可改善交通壅塞情況。

目前在英格蘭地區，英國政府也與民間車行如Stagecoach與Go-Ahead等簽約，加入大眾交通運輸行列。但疫情使然，這些私人運輸業者也拿到政府紓困金。

英國政府表示，將引進4,000輛全新電動或氫動能巴士，並逐步汰換柴油公車，以減少廢氣排放。

許多英國人非常仗賴巴士這項大眾交通工具，特別是退休族與年輕人。所以，在新冠疫情重建工作下，英國政府別將公共汽車服務升級，當成是其中一樣首要革新工作。

(時報資訊)