台中銀(2812)統籌主辦義力營造16億3135萬元聯貸案，已順利完成募集，12日由總經理代表銀行團，與義力營造董事長劉進輝簽署聯貸合約。聯貸案由合庫擔任共同主辦行，包括土銀、彰銀、農業金庫、高雄銀及遠銀等金融機構參貸。

義力營造此次聯貸案資金用途，為因應承攬「台中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程」及「第M16標國道1號中沙大橋耐洪與耐震能力提升改善工程暨西螺交流道穿越橋改建工程」所需經費。

台中銀近年聚焦主辦危老重建、公共工程、工業區土地開發及自辦市地重畫等聯合授信案，而義力營造為甲級綜合營造業，主要承攬土木、環境、建築及開發工程，合計總承攬工程金額規模約366億元，近年陸續獲得7座金安獎、4座金質獎。

台中銀指出，此次聯貸案額度目標16億3135萬元，但參貸銀行踴躍支持、擬承作金額達25.9億元、超額認貸逾1.58倍，顯見各金融機構肯定義力營造在公共工程的專業，認同其深耕台灣守護大地資源的經營理念。

「台中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程」為經公告實施、擴大及變更的烏日都市計畫案，將本區列為優先發展區、採以區段徵收方式辦理開發。工程完成後，將可使台中市烏日前竹地區徵收土地整體規畫妥善利用，促進長期發展。

而「第M16標國道1號中沙大橋耐洪與耐震能力提升改善工程暨西螺交流道穿越橋改建工程」，主因國道1號中沙大橋跨越濁水溪、迄今已使用逾40年，因河道長年受砂石沖刷，使得中沙大橋橋基嚴重裸露，須投入龐大經費辦理保護工及潛堰維修工作。

此外，國道1號西螺交流道230k+469穿越橋，為員林大林段拓建工程中尚未辦理拓寬的橋梁，因無設置路肩而影響通行、且易肇事故，因應高速公路交通量逐年上升，須配合拓寬規畫進行穿越橋改建。未來工程完成後，可望減少車行事故、提升整體路網效能。

(時報資訊)