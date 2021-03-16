美國國務卿布林肯與國防部長奧斯汀今起展開在日、韓的訪問，尋求鞏固盟邦共同應對北京。美聯社指出，過去兩年美軍艦艇穿越南海、台海的次數顯著增加。

美聯社引述美國海軍的資料報導，美軍作戰艦艇2019年10次駛近中國在南海人造島，去年也有10次，至少是2014年的兩倍；美艦穿越台海去年13次，至少是近14年最多的一次。

但美國前總統川普政府強化美艦在太平洋地區執行任務的做法會否由拜登政府延續，讓外界關注。拜登政府目前的做法是擴大與區域國家接觸來抵銷北京漸增的影響力。

拜登政府近期展開連串的亞洲接觸之旅，包括12日美、日、澳、印「四方安全對話」領袖視訊峰會、國務卿布林肯（Antony Blinken）與國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）本週出訪日、韓向兩國重申長期以來的安全承諾。

今年到目前為止，美國海軍已在南海執行兩次航行自由任務，最近一次是2月17日在南沙群島附近。事實上過去兩年美軍在南海的大部分航行自由任務，不是在南沙就是在西沙群島，南沙與西沙正好都是中國造島最多之處。

歐巴馬政府最後兩年，因美國將注意力從長年的中東轉移到亞洲，美艦每年約穿越台海12次。川普政府頭兩年美艦穿越台海次數零星，但到2019年增至9次，去年更達13次。今年到目前美艦已3度穿越台海，最近一次是10日神盾驅逐艦芬恩號（USS John Finn，DDG 113 ）。（譯者：陳亦偉/核稿：盧映孜）1100316

(中央社)