綿延300公尺的九重葛花牆，幕後推手就是川石光電科技創辦人葉昭欽。(吳建輝攝)

葉昭欽說兩年前這邊還是一堆雜草荒地，他向公所提出認養種植九重葛，每天到這裡修剪施肥澆水，才有今天這樣的成果。(翻攝Google地圖／吳建輝彰化傳真)

葉昭欽說他前年開始規劃，斥資百萬造花柱，植樹節當天將九重葛種下，2年過去才有這樣的成果。(吳建輝攝)

彰化縣田中鎮梅州街旁，有一排將近300公尺高大壯麗的九重葛花牆，吸引許多民眾駐足拍照，而幕後推手就是川石光電科技創辦人葉昭欽，他說前年開始規劃，斥資百萬造花柱，植樹節當天將九重葛種下，2年過去才有這樣的成果，他說他最大的夢想就是看到滿滿的人潮擠進田中，一起欣賞他的九重葛花牆。

葉昭欽是川石光電科技創辦人，10多年前因經營不善而倒閉，後來轉而到大陸投資，66歲退休後在田中老家養老，主動向公所提出認養計畫，便開始其充實的園藝生活，每天中午過後就在路旁修剪枝葉，葉昭欽說，九重葛相當喜歡太陽，只要日曬充足就能開花茂盛，許多民眾都會種在自家庭園，其花期長依不同品種，幾乎一年四季都可以看到九重葛花。

葉昭欽表示，九重葛很便宜1珠才30塊錢，兩年前他斥資百萬在梅州路旁設置58支柱子，一支柱子種兩株九重葛，有單瓣的多辦的，白色、紅色、粉色、橘色等等，現在花況大約是他預估的3成左右，因為品種不同美支柱子的花況都不太一樣，未來會將他們修剪成高5米，寬3米的花柱，側面看則變成花牆。

葉昭欽說，一枝花柱他預估有2萬顆左右的花，要讓花開得又大又茂盛必須要捨得，通常會開花的都是老枝熟枝，必須疏花剪去不要的樹枝，才會開得漂亮，還有一個重點，就是必須日曬充足，梅州街這裡一天至少可以日曬超過12小時，夏天清晨五點多就有太陽，這些都是他種植2年來得心得。

葉昭欽強調，因為九重葛花就種在路邊，他每天與九重葛朝夕相處，除草施肥澆水都有感情，民眾拍照就好不要任意摘取或破壞，另外也希望所有賞花的民眾能將車輛停妥，不要直接停在路邊影響交通，歡迎所有鄉親一起到田中賞花。

(中時 )