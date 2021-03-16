貨運富商人陳耀庭，前年連續駕駛47次「羅賓遜R22型」直升機違法飛行，士林地院16日開庭審理，陳坦承犯罪，已將直升機捐給國立虎尾科技大學，並以授課方式回饋社會，希望法院能給予緩刑，不過，陳聲稱自己月入3到5萬，但法官質疑哪來的錢買直升機、學習飛行，陳則稱，因為愛好飛行抵押房子買機，並與大陸與朋友一起飛行累積時數，在國外取得證照只花台幣20萬。

去年9月13日，陳耀庭自桃園地區駕駛R22直升機，搭載蔡姓友人飛行50公里，因機械問題，降落在新北市淡水一處空地，遭民眾錄影後上傳Youtube網站，整起案件因而爆發，檢警循線在龜山一處倉庫扣得直升機以及GPS定位紀錄，並查出，過去2年陳多次駕駛非法在桃園一帶飛行，在飛行同好眼中，陳更是「宗師」等級，陳因此捐機、授課希望能減輕刑度。

上次開庭，法官諭知是否要進行認罪協商，蒞庭檢察官今以社會矚目案件，不宜協商，請法院依法判決，並表示，陳除了2008年遭宜蘭地檢署判徒刑2月，當時沒有宣告緩刑，此次違法飛行40多次，量刑不宜過輕。

辯護人表示，陳犯案後深具悔意，現願意貢獻所學，在虎尾科大教學，學生有35人，請法院審酌直升機價值約300多萬，連同往來科大的交通費，有將近400萬的價值，給予緩刑。

不過，法官量刑考量時詢問陳經濟能力，他說自己是貨運行司機，收入依趟次記酬，平均每月3、5萬，法官質疑收入不夠買機？陳稱，因愛好飛行抵押房子買直升機，且因國外有朋友，可以一起飛行，累積時數，取得證照僅花了台幣20萬。

法官諭知，4月13日上午11點宣判，開庭結束陳離開時，再次強調自己深具悔意不會再犯。

(中時 )