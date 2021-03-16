日本連鎖壽司店「壽司郎」推優惠活動，只要名字裡有「鮭魚」2字就能免費吃，但不少民眾質疑根本不會有人取名為「鮭魚」，批評活動沒誠意，甚至有人開玩笑表示「現在改名都還來得及」，沒想到真的有人曬出身分證，上頭名字大大寫著「鮭魚」，號召大家一起去吃壽司。
壽司郎昨（15）日於臉書粉專公告，17、18日將推出「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，凡是名字中有「鮭魚」2字，同音同字就能享有免費優惠，2字同音5折、1字同音則是9則，結帳時至收銀台出示身分證即可享有優惠。
消息一傳開，在PTT八卦板上掀起熱烈討論，有網友批評活動太沒誠意，「誰名字會取鮭魚？」不少鄉民也熱烈回應「現在就改名鮭魚」、「看來9折比較容易達成」、「雖然9折的條件蠻廣的，但只有2天，還在平日，真的很沒誠意」等。
臉書社團《爆廢公社二館中》，一名網友分享一張IG限時動態照表示「看來有人要吃鮭魚吃到吐了」，只見照片中一名謝姓男子將名字改為「謝鮭魚」，並寫下「我這個人沒什麼優點，就是效率快了點，誰要吃鮭魚？」
貼文曝光，令不少網友驚呼「真的有人為了吃鮭魚改名」、「不就是壽司嗎？有需要這樣嗎？」、「為了吃鮭魚改名，真的是勇者」；不過也有眼尖網友識破「是後製P圖的」、「名字歪歪的還沒對齊，一定是假的」，令人哭笑不得。
(中時新聞網)
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