駐的客運業者均已上線營運，匯集國光、和欣、統聯、首都、大有、葛瑪蘭等16條中長程客運路線。（新北市交通局提供／許哲瑗新北傳真）

與捷運環狀線共構的「新北板橋轉運站」今（16日）起試營運，新北市交通局長鍾鳴時一早前往視察表示，進駐的客運業者均已上線營運，匯集國光、和欣、統聯、首都、大有、葛瑪蘭等16條中長程客運路線，可與捷運環狀線、板南線及高鐵、台鐵轉乘；試營運期間完成缺失改善、確認無誤後，預計4月初正式營運。

鍾鳴時今一早前往新北板橋轉運站視察試營運狀況，進駐的客運業者均已上線，還有不少公車迷特地來拍照、記錄；鍾鳴時表示，板橋轉運站匯集國光、和欣、統聯、首都、大有、葛瑪蘭等6家、共16條中長程客運路線，可與捷運環狀線、板南線及高鐵、台鐵轉乘。

此外，轉運站1樓平面規畫15席候車月台、6座售票窗口以及旅客服務中心，還有便利商店、無障礙廁所及哺乳室，提供旅客更明亮、舒適的候車空間。

交通局運輸管理科科長林詩欽指出，轉運站內車道拓寬至3線道，並設有中控室監管場站CCTV及轉運站即時車輛進出情況，確保人車安全。

鍾鳴時說，在正式啟用前將會持續測試及精進改善，希望客運業者提供最佳服務，讓轉運站發揮大眾運輸最大效益；也提醒開車、騎車轉乘的乘客，多利用轉運站旁的特專3停車場或市民廣場地下停車場停車；若有任何意見或建議，可向旅客服務中心或撥1999市民服務專線反映。CCTV及轉運站即時車輛進出情況，確保人車安全。

鍾鳴時說，在正式啟用前將會持續測試及精進改善，希望客運業者提供最佳服務，讓轉運站發揮大眾運輸最大效益；也提醒開車、騎車轉乘的乘客，多利用轉運站旁的特專3停車場或市民廣場地下停車場停車；若有任何意見或建議，可向旅客服務中心或撥1999市民服務專線反映。

(中時 )