時力立委陳椒華等3人今日召開記者會表示，行政院近日推出房地合一政策，但不推動囤房課稅，政院理由是，南韓就是囤房稅轉嫁導致租金上漲的實例，但真相是，南韓房屋租金的漲幅比台灣還低。

陳椒華認為，房地合一稅做的還不夠，除了要再拉長持有的時間期限，更應該要以獲利級距量能課稅的方式，將售房獲利也列入作為課稅的基準之一。

陳椒華解釋，也就是房市交易獲利高的人，應該要多負擔稅金，但若願意降低房屋售價與獲利，也可以得到較優惠的稅率，另外，也要檢討房地合一稅中自住屋交易之免稅額額度是否還適用。

王婉諭指出，財政部長蘇建榮宣稱調整稅基才是未來目標，以此暫緩且迴避推動囤房稅。但是稅基的調整應該要與累進稅率一起連動，若只是處理稅基，而不處理各地方政府消極訂定累進稅率問題，自然就會造成居住不正義，稅基跟稅率的改革互不抵觸，應該要同時併進被討論。

邱顯智說，行政院說推動囤房稅會導致房東將稅金轉嫁至房客租金，影響78萬租客的權益，這個理由完全是操作恐懼的無稽之談。78萬這項數據是持有4戶以上的所有戶數，照政院邏輯，持有4戶以上者，每戶都是出租，根本是邏輯不通。

邱顯智表示，台灣持有10戶以上、法人囤房的部分都非常嚴重，而透過持有稅率的提高，能讓所有權人將多餘的房屋釋出，也才能夠維持整體房市的平穩，抑止房價及房租的上漲。

邱顯智指出，執政黨說，南韓就是囤房稅轉嫁導致租金上漲的實例，然而數據顯示，南韓從 2017 年推動包含囤房稅的居住正義政策至今，對比什麼都沒有做的台灣，南韓房屋租金的漲幅其實遠比台灣低，時力也呼籲，行政院應加速推動囤房稅的腳步，不要再以南韓的例子推諉。

(中時 )