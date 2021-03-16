香港《大公報》報導，大陸全國人大常委會法制工作委員會會同港澳辦、中聯辦昨日起連續3天在香港開展座談、訪談等活動，就落實關於完善香港特別行政區選舉制度的決定，聽取港府和各界代表人士的意見。

報導指出，本次，座談會將共舉辦60多場，直接聽取意見的人數將逾1000人。

昨日上午，三場座談會在灣仔會展中心舉行，由大陸國務院港澳辦常務副主任張曉明、中聯辦主任駱惠寧，以及大陸全國人大法工委副主任張勇分別主持。

與會者提出的主要意見包括：取消區議會在立法會和行政長官選委會議席、賦予選委會選舉產生較大比例立法會議員，及通過增加選委會界別分組體現均衡參與等。

張曉明稱，中央有關部門是有誠心、有行動聽取香港社會各方面的意見，這次來香港是「帶著耳朵」來聽大家發表意見。

駱惠寧指出，完善香港特區的選舉制度，是繼推出香港國安法以後，中央治港的又一重大決策。

他強調，中央對這件事非常重視，也十分慎重，全國人大決定推出以前，全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍帶領中央有關部門的負責人在深圳連續開了四場座談會，全國兩會期間，中央又以多種方式聽取了全國人大港區代表、港區政協委員的意見。

他並強調「是逐一地聽取，沒有漏掉一個」，這一次，中央有關部門將要連續召開60多場座談會，如果再算上個別拜訪和約談的人士，直接聽取意見的超過一千人。

(旺報 )