本土劇女神白家綺在月初產下第四胎女兒「朵拉」，和老公吳東諺幸福組成一家六口，身為4寶媽的白家綺稍早則大方地曬出自己產後照，白家綺把生產前、後的身材全拍下，白家綺肚子目前還沒完全消，白家綺還自曝經紀人分不出哪張是產前、產後，讓她哭笑不得。
白家綺雖然正在坐月子，親民的她仍不時在網上分享產後生活，白家綺稍早則透露，經紀人關心她的身體狀況，於是白家綺就傳產前和產後照給對方，沒想到經紀人就馬上打電話問白家綺：「右邊那張是產後嗎？兩張都是產前吧？！」
照片中，白家綺身材圓潤、肚子目前還沒完全消，面對經紀人的疑問，雖然讓白家綺哭笑不得，但她也大方說：「剛生完小孩就是長這樣～我會努力回復身材的」，白家綺感性說：「距離產後復出還有一段路」，不過所有的媽媽都是這樣過來的，她也向產後的婦女喊話：「我們一起加油」。
其實不只白家綺，Janet和歐陽靖之前也曬出自己產前產後的對比照，Janet還和她4年前生第一胎的身材做比較，Janet的肚子目前還沒完全消，有妊娠紋、身上的肉也是鬆鬆垮垮的，3歲兒子Egan還指著她肚子問「還有另外1個寶寶？」讓Janet哭笑不得。
雖然身材尚未恢復，Janet仍正能量鼓勵自己並喊話媽媽網友「我們花了快10個月的時間創造新生命，所以不要對自己太嚴格。生完小孩也是要對自己好一點。你會需要時間治癒，恢復，重建，再次變緊實，讓身體變成2.0新版本」。
(中時新聞網)
#白家綺
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。