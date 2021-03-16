本土劇女神白家綺在月初產下第四胎女兒「朵拉」，和老公吳東諺幸福組成一家六口，身為4寶媽的白家綺稍早則大方地曬出自己產後照，白家綺把生產前、後的身材全拍下，白家綺肚子目前還沒完全消，白家綺還自曝經紀人分不出哪張是產前、產後，讓她哭笑不得。

白家綺雖然正在坐月子，親民的她仍不時在網上分享產後生活，白家綺稍早則透露，經紀人關心她的身體狀況，於是白家綺就傳產前和產後照給對方，沒想到經紀人就馬上打電話問白家綺：「右邊那張是產後嗎？兩張都是產前吧？！」

#產後真實身材照 經紀人關心我產後的狀況⋯ 於是我傳了這兩張照片給他 大偉哥立馬打電話來問我： 「右邊那張是產後嗎？ 兩張都是產前吧？！」 呃⋯⋯ 我：「剛生完小孩就是長這樣～我會努力回復身材的😅😅😅」 大偉哥：「辛苦你了⋯⋯」 #距離產後復出還有一段路 #產後媽媽們我們一起加油 #大家都是這樣過來的 #向所有媽媽們致敬 Janet Hsieh 謝怡芬 歐陽靖・裏東京生存記 由白家綺發佈於 2021年3月15日 星期一

照片中，白家綺身材圓潤、肚子目前還沒完全消，面對經紀人的疑問，雖然讓白家綺哭笑不得，但她也大方說：「剛生完小孩就是長這樣～我會努力回復身材的」，白家綺感性說：「距離產後復出還有一段路」，不過所有的媽媽都是這樣過來的，她也向產後的婦女喊話：「我們一起加油」。

白家綺在月初產下第四胎女兒「朵拉」，升格當四寶媽咪。（圖／本報系資料照片）

其實不只白家綺，Janet和歐陽靖之前也曬出自己產前產後的對比照，Janet還和她4年前生第一胎的身材做比較，Janet的肚子目前還沒完全消，有妊娠紋、身上的肉也是鬆鬆垮垮的，3歲兒子Egan還指著她肚子問「還有另外1個寶寶？」讓Janet哭笑不得。

看到 Janet Hsieh 謝怡芬 的分享覺得很有感觸，所以也來響應一下 ❤️ 左邊是我生產前的照片，右邊是我剛生完20天後的照片⋯ 我直到前幾個月都還在被別人指著肚子問：「妳什麼時候要生？」😅 孩子住了十個月的『豪宅』不是一天兩天可以『拆遷』的！向所有媽媽們致敬！🙏🏻 #新手媽媽一起加油 由歐陽靖・裏東京生存記發佈於 2021年3月5日 星期五

Egan pointed to my belly recently and said “Another baby?” (Should I laugh or... 由 Janet Hsieh 謝怡芬發佈於 2021年3月1日 星期一

雖然身材尚未恢復，Janet仍正能量鼓勵自己並喊話媽媽網友「我們花了快10個月的時間創造新生命，所以不要對自己太嚴格。生完小孩也是要對自己好一點。你會需要時間治癒，恢復，重建，再次變緊實，讓身體變成2.0新版本」。

(中時新聞網)