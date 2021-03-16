新北市首場大型校園徵才活動，將在17日下午3時於新北市淡江大學登場，邀集信邦電子、上銀科技、穩懋半導體、晶華國際酒店、鼎泰豐、海底撈及電商網站蝦皮娛樂等94家企業及廠商，提供超過3300個職缺，其中還包含579個兼職職缺，勞工局表示，歡迎有求職、轉職及從事兼職的青年及民眾踴躍前往參加。

勞工局介紹，參與淡江就博會的廠商，所開職缺都能接受無經驗且可塑性高的求職者，其中廠商數最多的是科技製造業有32家，占所有廠商數3成4，且薪資待遇優厚，如穩懋半導體工程師、馬紹爾群島商彩虹科技工程師、香港商群邑數位媒體企劃起薪為50K起跳。

此外，職缺數最高的是旅宿餐飲業，提供了1103個職缺，占總職缺3成3，且多為起薪超過40K管理職缺，如華泰飯店服務經理、食昌企業餐廳經理及副理、慕里諾國際公司主廚、副主廚及鼎泰豐服務專員及收營專員等；其他服務業如信義房屋不動產經紀人員、大同(股)公司資料庫管理人員、何嘉仁文教事業儲備幹部，也開出起薪超過40K職缺。

勞工局長陳瑞嘉表示，去年因新冠肺炎疫情，實體校園徵才皆停辦，現疫情趨緩，為協助即將踏入職場的社會新鮮人能順利就業，今年度3月到5月間與新北各大專校院合作辦理校園徵才活動，提供企業、青年與學校三方交流管道，以協助即將畢業的青年掌握產業脈動及職場最新動態，做好就業準備並順利與職場接軌，協助同學們達到「畢業即就業」的理想。

新北市就服處提醒，入場請全程配戴口罩，並配合測量體溫及酒精清潔手部，體溫超過37.5度者，請勿進入。活動現場另規劃VR科技求職體驗、青年就業服務專區、履歷健診、職業訓練課程等諮詢服務，活動詳情請上新北市人力網。

(中時 )