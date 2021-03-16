6年前新北市簡姓男子在瑞芳大排水溝旁，因觸摸漏電路燈桿遭電死，家屬訴請國家賠償，基隆地院判決瑞芳區公所須賠償家屬192萬元，但台灣高等法院認定，簡男擅自從路旁翻越鐵欄杆致觸電死亡須負一半責任，改判賠30萬元。可上訴。

死者家屬提告主張，2015年12月27日凌晨3點多簡男行經新北市瑞芳區瑞濱路大排水溝旁時，因設於該處的路燈電桿有漏電情形，致其因觸電死亡，瑞芳區公所是燈桿的管理單位，應就漏電造成簡死亡負國家賠償責任。

基隆地院判決，瑞芳區公所須賠償簡的妻子及2個兒子各64萬元，合計192萬元；上訴後，高院認定該燈桿的開關箱脫落電線漏電，因接地不良、配線裝置不良、連接線脫落致漏電，區公所應負國家賠償責任。

高院認為，該燈桿設施的管理固有欠缺，但路段旁已設有鐵欄杆警示，簡男擅自從路旁翻越鐵欄杆，致碰觸燈桿及其附屬設施致觸電死亡，簡也有過失應負擔1／2責任，重新考量賠償金額後，認定區公所只須賠償30萬元。

(中時 )