面對持續延燒的藻礁公投，蔡英文總統與民進黨都定調，指這件事情不是「經濟跟環保的對抗」，而是「環保和環保的選擇」；對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今(16)日在臉書中表示，這是一個有趣的說法，新鮮的話術，但能不能經得起考驗，則是另一個問題。

究竟什麼是「環保對環保的選擇」？游盈隆指出，仔細去看相關人士的說詞，其實是有點隱晦且含蓄地表示「我們不是完全不考慮藻礁的生態保育，事實上，我們已將馬政府時代規劃的藻礁範圍縮小到十分之一，這就是我們「堅定地」站在環保立場的明證。」

但游盈隆點出，上述的説詞頂多只能說「觀塘三接的政策決定，有納入環保的考量」，硬要説成是「環保與環保之間的選擇，不是路線之爭，不是環保與經濟二擇一」，坦白講，還是有一定程度的牽強。

蔡政府宣稱只用了馬政府所規劃三接用地的十分之一，儘管蔡政府已經相當程度考量了生態保育因素。游盈隆直言，蔡政府這個說法簡直是「五十步笑百步」，而從這個角度去理解蔡英文和蘇貞昌所說的「環保與環保之間的選擇」，應該是適當的，只不過環保團體和社會大眾是否能接受？聽不聽的進去？還有待觀察。

游盈隆表示，在野黨/國民黨當然會借力使力，明助或暗助藻礁公投推動者，企盼借機重創執政的民進黨，爾虞我詐，也算政黨競爭中正常可理解範圍。異地而處，民進黨動作一定更大，所以，民進黨現在又何必咬牙切齒？何況，從資源面來看，這場公投其實是小蝦米與大鯨魚的競賽，大鯨魚又有什麼好怕的？「除非大鯨魚睡著了。」

最後，游盈隆表示，競爭人民的最終支持，是藻礁公投利害關係人唯一應做的事，而那也才是一個正常、成熟、穩定民主國家的展現。

(中時新聞網)