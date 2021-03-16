法國媒體報導，中國駐法大使盧沙野月前致函法國參議院友台小組主席的資深參議員李察（Alain Richard），威脅要求取消訪台規劃且不應與台灣進行任何形式的官方接觸，信函措詞蠻橫無禮，外交部對此予以強烈譴責。

外交部表示，中國政府無所不用其極打壓台灣及我國友人，只會引起台灣人民對中國更深反感。在過去幾年兩岸關係背向而行，中國外交部門的戰狼行徑，就是最重要的原因。

外交部指出，李察參議員曾於1997年至2002年擔任法國國防部長，為資深參議員，極受各界敬重。李察主席友台立場堅定，曾於2015年、2018年率團訪台，致力深化台法合作交流。

我國駐法國代表處吳志中大使接受媒體訪問時已明確表達，我國為主權獨立國家，自然有權利與各國國會議員交往。此外，台法國會互訪慣例行之有年，中方無權置喙，對李察主席在防疫無虞下率團訪問台灣的規劃，我國政府表達熱烈歡迎之意。

外交部強調，中國政府及其外交人員公然施壓其他主權國家的民意代表，企圖干預並威脅恐嚇，中國戰狼外交的作為相信均都無法被文明法治國家所接受，也應遭到國際輿論的譴責。我國呼籲國際社會正視中國政府的野蠻行徑及打壓台灣的意圖，並發揮道德勇氣抗拒中方不當干預。

(中時 )