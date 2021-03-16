春季到來，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬牛、羊、狗、豬的人近半個月內運勢很旺，3月底前無論是財運、事業運、桃花運都受到幸運之神眷顧，要好好把握。

▍1.生肖牛

屬牛人半個月內好運多，事事順心如意，有發大財機會。事業在這段期間進入旺盛期，可盡情發揮自己的才能，容易獲得一鳴驚人的機會。金錢運也頗優，求財變得容易，可遇到賺大錢的機會，要好好把握。

▍2.生肖羊

屬羊人半個月內容易遇到貴人的幫助，讓才能得到施展，能得到眾人的讚賞，工作運很旺，職場事事順利，前途一片光明。工作好發財機會也多，致富消息靈通，錢賺得輕鬆加愉快，可累積到一定程度的財富。

▍3.生肖狗

屬狗人半個月內好運連連，特別的幸運，人緣好，身邊能幫到自己的人很多，無論哪方面都順利，可以心想事成。無論是哪個行業都能賺到錢，會有財源找上門，一定要把握這段時間好好加油。生活如意、愛情美滿，在朋友的聚會中有望邂逅夢中情人，順利告別單身，談一場永不分手的戀愛。

▍4.生肖豬

屬豬人半個月內驚喜不斷，都是好消息。事業運、財運大放異彩，將迎來步步高升的美好前景。人際關係順暢，事業無憂，生活方面還會有不少令人開心的事情到來。心情好，思路格外清晰，做事更有自信也更順利，什麼都有如神助，身體強健，整個人都年輕不少。

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(中時新聞網)