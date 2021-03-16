凱基證券捐助之凱基慈善基金會長期關懷弱勢學生，「愛，從小學起」助學金計畫即日起開始徵件，協助弱勢學生厚植基本學力，累計至今已投入逾4,000萬元，協助弱勢學生安心就學；這項計畫2021年預計投入750萬元，持續協助小學階段學童，亦試辦國中助學以延伸關懷。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，弱勢孩子要翻轉就靠教育，凱基慈善基金會的「愛，從小學起」助學金計畫今年邁入第10年，累計協助超過2,000名弱勢學生，減輕經濟負擔。今年起試辦國中助學。另外，具特殊才藝得獎的學童可再申請特殊才藝助學金，讓才能智識不因貧窮而受限制。

今年徵件地區除原有之新北市、雲林縣、屏東縣外，新增南投縣，以110年學年度國小在學學生為主，並於屏東縣試辦國中助學。徵件期自即日起至110年4月9日止，凡家庭經濟遭逢困境，無力負擔註冊、教育學習等費用之經濟弱勢學生皆可申請。

若符合經濟弱勢條件之申請者，同時具備文學、音樂、美術、語言、體育、科技等特殊才藝，並曾獲個人校際以上比賽前三名，或經政府單位等鑑定之資賦優異者，還可再申請特殊才藝助學金。

(工商 )