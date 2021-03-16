經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文(8462)2020年獲利雖受疫情影響而下滑，每股盈餘（EPS）5.67元，但公司仍決議大方發放股利，擬配息約5.86元、配股0.5元，合計派利約6.36元，超額配發股利、金額創歷年新高，並看好今年營運成長動能。

柏文股價2月初下探132.5元的近11月低點，隨後回升至153～168元區間盤整。在超額派利及營運成長可期激勵下，柏文股價今（16）日開高後放量勁揚，10點44分後在買盤敲進下攻鎖漲停價171.5元，創去年9月中以來半年高點。

柏文2020年合併營收創36.79億元新高、年增4.33％，但毛利率30.7％、營益率14.98％，雙創近3年低點。歸屬母公司稅後淨利4.01億元、年減14.69％，降至近3年低點、仍創歷史第3高。受股本膨脹影響，每股盈餘5.67元，為近4年低點。

柏文受新冠肺炎疫情衝擊消費者來店體驗及運動意願，去年上半年營運因而下滑，但隨著國內疫情受控，整體營收及獲利於第二季落底，下半年在同店營收成長、展店效益顯現、優惠方案行銷激勵，使整體營運逐季回升。

受連假及比較基期較高影響，柏文2021年前2月自結合併營收5.75億元、年減0.38％，仍創同期次高。隨著國內疫情趨穩、對消費者健身意願的影響漸淡，民眾健身需求於長假過後已見明顯增溫，公司預期3月營收將顯著回溫，成長動能可望恢復。

柏文今年續採新店動能及同店成長雙引擎策略，驅動今年營收高度成長，共規畫新展9～10處「健身工廠」據點，其中第二季預計新增3處據點。預期在揮別疫情陰霾、新營運動能挹注、配合同店營收成長，將帶動柏文第二季營收顯著成長，獲利能力亦隨之提升。

(時報資訊)