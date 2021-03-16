智慧共享機車 WeMo Scooter 今日宣布擴大北高交通轉乘計畫，繼悠遊卡、格上租車與統聯客運後，今年攜手策略合作夥伴台灣高鐵公司， 即日起即可於 ibon 售票系統網站購買高鐵 WeMo Scooter 高雄聯票，內容包含「高鐵來回車票8折與 WeMo Scooter 36小時騎乘」。WeMo Scooter 作為第一個與台灣高鐵合作的共享機車服務，積極推動新型態交通無縫轉乘，攜手助更多旅客便利服務，深度體驗高雄在地美好。

WeMo Scooter 執行長吳昕霈表示，未來將持續與更多交通產業合作，讓更多城市加入WeMo Scooter 一起完善都市交通，並串連擴大消費者食衣住行生活圈，利用共享機車獨特高度移動機動性，深度騎入在地生活，體驗巷弄文化風景。

共享機車平台 WeMo Scooter 持續帶領共享機車服務創造新局面，與台灣高鐵共同推出「高鐵 ＋ WeMo Scooter 高雄聯票」，即日起於ibon 售票系統網站販售，適用出發日期為3月29日起，去程訖站／回程起站限為高鐵左營站，來回四天內，可於高雄地區使用 WeMo Scooter 36小時服務。高鐵與共享機車完美搭配，提高在地交通力。

WeMo Scooter 提供高鐵左營站信府地上專屬免費停車場，出高鐵站步行3分鐘就可直接租用共享機車便利服務。再加上高雄在地輕軌、捷運、火車、公共巴士等多種四通八達大眾交通運輸，今天起就可以搭配 WeMo Scooter 來一趟不一樣的小旅行，解鎖私藏觀光景點，吃遍港都美食。用 WeMo Scooter 玩遍高雄最好玩景點，聯票玩到底，方便又划算。

WeMo Scooter 洞察消費者交通行為，為滿足大量多元轉乘需求，推動以共享機車串連各式大眾運具，聯手策略夥伴建立共享轉乘交通圈，擴大整合交通網絡。除與台灣高鐵之合作外，WeMo Scooter 也結合汽車租賃服務格上 Go Smart，二輪串連四輪往來更城市大街小巷；更與統聯客運合作，串連北高重點城市，統聯客運消費者還可獨享共享機車小時租95折優惠。

(中時 )