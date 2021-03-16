運將在加油站遭鋼珠彈擊中 疑對面住戶練靶蓄意傷人

1名計程車司機13日前往新北市泰山區某間加油站購買機油時，右手臂突然遭到疑似鋼珠彈射擊，手臂當場破皮爆血，他當下還以為是店員亂打人，事後才驚覺是對面住戶在練靶亂射人；警方事後在現場拾獲鋼珠，也在加油島樑柱發現彈著點；據了解，這已經是近期第2次發生，目前警方已介入偵辦。

警方表示，新北市泰山區新北大道上一家加油站日前一名計程車司機前往加油站上廁所，上完廁所後走到加油區欲購買機油時，疑似遭到不明物體擊傷，右手臂上一處傷口立即紅腫，司機馬上報警處理。

計程車司機右手臂突然遭到疑似鋼珠射擊，手臂當場破皮爆血，他當下還以為是店員亂打人，後來才知遭鋼珠彈射擊。（警方提供）

該小黃司機向警方表示，他當下發現牆壁有個洞，才驚覺遭射擊，加油站員工曾告訴他，之前加油站也曾遭受類似射擊，但是不知道是何人所為，也沒有其他異狀，因此無放在心上；司機報警後，警方到場，他發現對面疑似射擊的住戶已有所警覺，立刻將燈關掉，懷疑全案是對面住戶練靶惡作劇。

警方獲報後立即調閱周遭監視器，目前已鎖定可疑對象，並已報請新北地檢署檢察官指揮偵辦中，將積極查緝到案。

(中時新聞網)