為了迎接歡樂兒童節，台北寒舍艾美酒店於4月1日至4月5日推出「小小冰‧FUN派對」住房專案，主管套房免費贈送加床一張，讓孩子開心翻滾在軟綿如雲朵的經典睡床，以清新白色及淺色大理石打造出時尚寬敞的空間，陽光輕輕灑落搭配落地窗市景，滿足父母想放鬆度假的需求，完美刻畫滿載歡笑的融洽情景。

此專案免費提供可愛的造型氣球，以及限定的冰淇淋或飲料兌換券，週末期間再加碼，憑券可以於探索廚房午餐或晚餐時段，換得COLD STONE現場炒冰乙份，一同玩味純真的童年時光，同時，翌日再贈探索廚房的早餐，品嘗豐富活力美食開啟充滿元氣的早晨、再享行政貴賓廳的尊榮禮遇，於靜謐高雅的環境中，盡享精緻的飲品與小食，感受獨一無二的艾美兒童假期。

一趟闔家歡欣的幸福旅程，就是給孩子最棒的禮物！台北寒舍艾美酒店以當代「光與影」的藝術策展概念為核心，收藏共近700件藝術作品，大小朋友彷彿徜徉在藝廊，感受美學優雅薰陶。住房期間亦可免費體驗「艾美會館」，除了爸媽獨鍾的健身房與男、女三溫暖，也有規劃室內游泳池，讓全家可以運動放鬆、舒緩身心。

兒童連假期間，台北寒舍艾美酒店特別推出「小小冰‧FUN派對」住房專案，不僅升級享有行政貴賓廳的尊榮禮遇，更輕鬆入住擁有18坪的主管套房，住宿期間可免費享用房間提供的無酒精飲品一套，時而喝咖啡躺在床上放空休憩，時而站於落地窗前欣賞光影流動，全家自由自在的探索優雅環境。

此專案的住宿上限，一室為兩位成人及兩位11歲(含)以下兒童，若有需求可免費贈送加床一張，讓小朋友也有獨立的舒適睡床。另外，再祭出多項精彩好禮，依照兒童人數贈送可愛的造型氣球，而且依照登記人數贈送翌日探索廚房豐盛味美的早餐與限定的冰淇淋或飲料兌換券，週末期間限定再加碼，賓客手持兌換券於探索廚房午、晚餐時段可以特別換得COLD STONE現場炒冰乙份，2款獨家口味為擁有OREO與小麻糬的「巧酥狂想曲」，以及包含覆盆莓與派皮餅乾的「俏皮美莓」，艾美親子假期保證好吃又好玩。

(中時 )