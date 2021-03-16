阿姆有個寶貝女兒海莉，為保護她的隱私，老爸嚴禁媒體打擾，自己連參加女兒畢業典禮都超低調。(圖／達志提供)

西洋歌壇天王阿姆(Eminem)，堪稱「饒舌之神」，寫出許多經典神曲，至今獲得15次葛萊美獎肯定，還演出自己的自傳電影《街頭痞子8 Mile》，而在音樂圈擁有無人能及地位的他，心中的首位可能不是事業，而是寶貝女兒海莉，當年入鏡爸爸MV的小女孩長大了，且闖出一片天，擁有200萬粉絲追蹤的美妝部落客海莉傑德史考特(Hailie Jade Scott)，原來就是阿姆的掌上明珠。

海莉是阿姆與前妻生的女兒，即便阿姆在音樂上盡情展現放蕩不羈與革新，但面對女兒，他就變回傳統老爸，完全無法以平時大膽冒險的心態去看待，為了讓女兒安穩生活，阿姆極其低調在保護她的隱私，也嚴格要求媒體不許打擾海莉，連海莉被選為校花、已近乎滿分的成績畢業時，阿姆都選擇默默站在不顯眼處參加，不願自己的出現，打擾女兒榮耀的時刻。

而大學之前從沒被曝光容貌的海莉，直到19歲開始使用社群，才揭開她的樣貌，當時才剛學化妝的海莉，金髮碧眼已足夠讓人眼睛為之一亮，如今海莉25歲了，雖然沒跟爸爸一樣當歌手，但也成了公眾人物，以本名「海莉傑德史考特(Hailie Jade Scott)」示人，是個人氣美妝部落客，且從美少女成了性感尤物，不時會在社群分享辣照，逆天容顏被封為「最美星二代」。

日前海莉發表新妝容，做起龐克打扮，頭帶黑色頭巾、臉上畫著熱辣粉紅誇張眼影，微抬下巴凝視鏡頭，這才讓人感覺到，其實她有著爸爸的神韻，這張照片一貼出馬上吸了10萬讚，讓粉絲看了很有感，直呼「讓我想起20年前的阿姆」、「真的太美！」，還乾脆直接認阿姆當岳父。

(中時新聞網)