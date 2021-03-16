搶攻藝文之旅商機，天成文旅華山町今年首度與光點華山合作推出「華山町x光點華山 住房專案」，即日起至6月30日平日入住華山雙人房2,200元，華山三人房2,700元，華山四人房3,000元，贈送自助早餐以及光點華山電影票，免費使用館內柑仔舖30種以上古早味零食，並可於一樓大廳免費參觀《林繼勝 幸福的角落》藝術展覽，透過電影品味日常生活，暢影藝文台北輕鬆享有。

天成文旅－華山町坐落於台北華山1914文化創意產業園區旁，為大台北地區藝文展覽、咖啡館與美食匯聚之地，旅行台北深度探訪藝術文化可以這裡為起點。

光點華山電影館，位於華山文創園區中六館，原為酒廠再製酒包裝室，1996年由文化部規劃指導，改建為電影館，並由侯孝賢導演領軍之團隊「台灣電影文化協會」經營管理，於2012年11月正式開幕，為全國首座國家級藝術電影館。整館空間保留舊建築結構並結合新的創意元素，為老屋新力之創新展現。除不定期舉辦主題影展，各空間亦規劃電影相關講座、展演活動。本次搭贈光點華山電影館，希望可以吸引喜愛藝術電影的客群，讓生活更添知性、增廣文化視野。讓無論是計畫北上的遊客或是雙北地區周末Staycation的客群，都可以有輕鬆度假看場好電影的體驗，預估專案可帶動業績提升二成左右。

(工商 )