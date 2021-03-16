澳洲政府數週前頒布法令要求數位平台須為刊登澳洲產製的新聞內容付費後，媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）的「新聞集團」今天宣布與澳洲臉書簽訂3年協議。

澳洲立法要求科技企業針對新聞內容付費之前，臉書（Facebook）曾表明反對立場，上個月更大動作出手下架所有澳洲新聞，並連帶封殺當地緊急服務、政府衛生機構和慈善單位在內的非媒體臉書專頁。

後來雙方都做出讓步，臉書解除封鎖並同意針對付費事宜進行協商；澳洲政府也放寬了所謂「新聞媒體議價法」（News Media Bargaining Code）的相關規定。

而今天臉書與新聞集團（News Corp）之間的協議，將見到隸屬新聞集團的澳媒提供內容給臉書「新聞」（Facebook News）服務，類似兩方2019年10月在美國敲定的協議。

新協議將適用於澳洲數十家平面媒體業者，包括「澳洲人報」（The Australian）、雪梨「每日電訊報」（Daily Telegraph）、墨爾本「前鋒太陽報」（Herald Sun）等；而天空新聞澳洲台（Sky News Australia）也已經和臉書達成全新且全面性的協議。

不過協議具體金額等細節並未公開。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1100316

(中央社)