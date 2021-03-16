台灣三星電子致力為消費者提供最完善的購物體驗及優質服務，看好近年智慧生態圈概念逐漸普及，消費者對跨品類裝置的需求增加，並渴望更便利的一站式服務，三星今日宣布，正式在台推出結合行動通訊及生活家電品類的全新店格－三星「全品體驗館」，全台首店將於3月20日正式進駐高雄新興摩登百貨－義享時尚廣場！

「三星全品體驗館高雄義享」以暖色調打造明亮寬敞的展示場域，規劃充足的產品體驗空間，並融入木質家居，兼具現代時尚科技感與自在寫意，提供消費者舒適的一站式尊榮購物體驗，同時可深度感受透過三星強悍生態圈，展開創新、智慧串聯的全新生活方式。歡慶全品體驗館開幕，三星與各界星粉分享喜悅，獻上開幕限定3大優惠活動，包括限量福袋、真無線藍牙耳機5折搶、週週消費加碼特惠。

開幕首二日限定超值福袋，挑戰千元有找將三星最新旗艦機帶回家！豐富獎項包含最大獎－智慧型手機Galaxy S21＋ 5G，及平板、無線充電滅菌盒、運動手環等品項，每日限量50組、每組售價NT$990，包包有獎、袋袋超值，星粉必來試試好手氣。

其次，想要隨時隨地享受不間斷、流暢無礙的音樂與通話體驗，真無線藍牙耳機絕對是必備利器。三星全品體驗館高雄義享推出Galaxy Buds Live限時5折優惠，只要NT$2,990即能立刻擁有，開幕首二日每天限量100組開搶，正是入手好時機。

精打細算必買的，開幕首月祭出一系列多元購機好禮，週週皆有驚喜。如購買指定電視享最高5萬元優惠再贈Samsung Cube無風智慧清淨機，輕鬆打造質感起居空間；購買旗艦智慧型手機加碼送智慧配件、電動研磨咖啡杯等精選好禮，點綴繽紛生活。

(中時 )