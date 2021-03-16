台北市議員游淑慧今（16）日在臉書指出，台北市每天產生的廚餘量約有162公噸，數量相當可怕，而這些廚餘都到哪去了？游淑慧指出，除少數供養豬使用外，多數廚餘都是拿到焚化廠焚燒。她提到，市政大樓目前有試辦廚餘高速堆肥計畫，建議可將此作法在校園推廣，讓環保教育落實於學校生活之中。

游淑慧表示，多數廚餘都是拿到焚化廠焚燒，但廚餘含有鹽分與油，一旦燃燒便容易產生戴奧辛，造成空氣污染；且廚餘的水分多，會降低焚化爐整體的溫度，必須要有多一道工序才能進入焚燒，所以廚餘拿去燒並不是最好的選項。

根據市府公管中心提供資料，市政大樓目前有試辦廚餘高速堆肥計畫，每日可將50公斤廚餘放入高速堆肥機，隔日即可產出「有機肥」，且過程中無異味產生，產出的有機肥則可再用於農作物施肥。相較於將廚餘送入焚化爐，游淑慧認為，使用高速堆肥之處理方法，似乎更符合環保與落實循環經濟。

廚餘經處理後，可作為「有機肥」。（圖／摘自游淑慧臉書）

因此，游淑慧建議公管中心，可將此廚餘處理成功經驗與環保局及教育局交流，未來或許可考慮學校也推動試辦，產出的有機肥又可用於田園城市農作物施肥，使兩個計畫相輔相成，讓環保教育落實於學校生活之中。

對此，網友驚呼「嚇人」，每天丟吃的東西哪麼多，丟了以為看不到，沒想到還要花錢將這些丟的東西再利用，「我一直以為都拿去做有機肥耶，原來都拿去燒掉」，另有人提出疑問，熟廚餘不都是賣給養豬業者養豬嗎？

(中時新聞網)