「玉女掌門人」方文琳，出道30年拍過許多經典戲劇代表作，不過感情路上卻相當波折，10年婚姻卻因前夫于冠華偷腥離婚，近來上節目時對這段婚姻侃侃而談，更提到前夫于冠華再婚時，還親自送2個女兒參加婚禮，可見已經走出失婚陰霾。

方文琳近來上節目《命運好好玩》，提及與前夫于冠華過往10年婚姻，她強調即便已經離婚，仍與對方家人保持良好互動，也從未切斷孩子與父親聯繫管道，畢竟前夫對家庭還是很有責任感，加上2個女兒仍是需要父親呵護的年紀，讓她意識到不應該切斷這段父女關係，更強調女兒不僅時常和前夫聯絡，放假的時候也會去于冠華經營的餐廳幫忙。

方文琳透露得知前夫再婚時，不僅大方獻上祝福之外，還親自載孩子到婚禮現場，但礙於自己若出現在婚宴現場太過奇怪，因此送完女兒後便自行離去，此外她透露不僅孩子和新媽媽相處融洽，自己也與前夫對象分享過心裡話，甚至提到前夫決定再婚時，不僅詢問過女兒意見，也有先行知會她，由於擔心離婚會給孩子帶來傷害，也讓她總以正面樂觀態度開導女兒，甚至不斷耳提面命「這些都是大人的事」。

對於女兒的感情世界，方文琳之前受訪時表示抱持著「超級開放」的態度，希望2女兒趁年輕時多出去交朋友，享受談戀愛的感覺，也特別叮囑別太黏另一半，要保有自己生活空間，愛女心切的她也希望女兒交往的人，是個雙方能夠讓彼此一起進步和成長的對象。

(中時新聞網)