民進黨立委陳亭妃獲選為優秀動保立委。（趙婉淳攝）

民眾黨立委蔡壁如獲選為優秀動保立委。（趙婉淳攝）

民進黨立委羅致政獲選為優秀動保立委。（趙婉淳攝）

國民黨立委鄭麗文獲選為優秀動保立委。（趙婉淳攝）

多名動保團體今天進行優秀動保立委頒獎典禮。（趙婉淳攝）

立法院衛環委員會召委、藍委陳玉珍昨率各黨派立委到桃園大潭考察藻礁，卻遭綠委鄭運鵬抨擊以保護為名卻踩進礁岸。對此，動督盟祕書長何宗勳今天表示，綠委的說法違反專業，只要不是敏感地區，可以開放讓人民互相親近，可以踏，敏感地區都在深海。

珍愛藻礁公投連署將破70萬份，環團預計18日送件中選會。陳玉珍昨率國民黨、民進黨、時力、民眾黨等21位立委，考察桃園大潭藻礁，邀經濟部、環保署及藻礁公投領銜人潘忠政等人與會，綠委鄭運鵬昨晚在臉書表示，他無法理解藍委以保護為名勘查藻礁，卻一腳踩進礁岸是什麼意思。

台灣動物保護行政監督聯盟祕書長何宗勳上午主持「優秀動保立委頒獎典禮」後受訪表示，藻礁的珍貴不在於不能踏礁，而是藻礁本身就是生態的一部分，是可以和人親近互動，在不敏感的地帶是可以踏的，很敏感的部分大都在深海，這就不可以碰觸，也不能踏它。

何宗勳說，去海邊碰到很多藻礁，也是可以踏的，但不能破壞；密集的踩踏可能會造成一些破壞，但基本上，只要不是敏感地區，可以讓人民互相親近，如同國家公園裏面有保護區，可以適當地對外開放。

多個動保團體今天特地頒獎給關心動物福利、動保議題的立委，包含國民黨立委鄭麗文、民進黨立委林淑芬、陳亭妃、羅致政、民眾黨立委蔡壁如等人獲獎，頒獎典禮邀請兔子、拉不拉多共襄盛舉，場面溫馨超萌。

(中時 )