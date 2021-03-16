搶兒童節親子住房商機，台北士林萬麗酒店宣布將在酒店內打造一座充滿趣味的豪華「探索樂園」並自即日起至4月4日推出「兒童節住房專案」，讓大人和小孩不用擔心天氣、交通狀況影響出遊興致，只要待在風景絕佳、設計雅緻的酒店，即可無限暢玩多種育樂設施和器材，且有專人使用拍立得相機，為美好的親子時光留下紀念，並贈送塔拉朵（Im Talato）義大利冰淇淋，增添專屬兒童的甜蜜幸福感。

士林萬麗酒店「探索樂園」兒童節住房專案，入住日期則為2021年4月2日至4月4日。預訂尊貴客房（一床或兩床房型）每房每晚價格4,999元，含士林廚房免費早餐4客（２大２小），且客房內附贈歡樂驚喜好禮，貼心替家長準備好專屬於兒童的節日禮物，而賓客於住房期間，不僅可享無限次入場「探索樂園」，還能憑券至場內兌換塔拉朵冰淇淋，並由服務人員拍攝拍立得照片後，致贈給賓客留作紀念。

士林萬麗酒店並在客房內還準備了歡樂驚喜好禮，內含小朋友喜愛的益智玩具和飲品，營造收禮物的精心時刻，隔天早上則安排於酒店1樓的士林廚房享用早餐，貼心地規畫整套吃喝玩樂行程，爸媽無需費心煩惱出遊細節，帶著孩子來到士林萬麗酒店，便能盡情享受親子同樂的歡樂氛圍。

士林萬麗酒店位於歷史文化底蘊豐沛的士林區，滿足旅客探索在地文化、景點和美食的需求，且「探索」亦為品牌傳達的意象之一，故此次選用「探索」二字作為兒童節專屬樂園的名稱，同時，也與小朋友天真童趣、懷抱不斷探索周遭世界的好奇心，相互呼應。

士林萬麗酒店在規畫「探索樂園」時，考量小朋友洋溢活潑、熱情，出遊免不了得好好「放電」一番，於是特別開放位於酒店２樓，空間開闊、採光良好的宴會廳「金萱廳」，設置大型遊樂場地，從早到晚不限次數入場，讓大、小朋友探索非凡的體驗。像是穿梭於豪華的氣墊城堡、置身色彩繽紛的球池，在奔跑玩耍中釋放活力；而以冰淇淋色調地墊舖設的靜態遊憩區，陳列多組LEGO樂高兒童積木、大積木區、Rody跳跳馬及玩具廚房等，則能享受多元的感官樂趣；另一旁也擺放數組兒童桌椅，孩子們可在此自由交流。

鄰近大片落地窗的兩側，一邊設有任天堂Switch機台，使入場賓客藉由遊戲盡情互動、分享歡樂，另一邊備有舒適沙發區，無論想要放空或稍作休息都相當適合。整體動靜皆宜的場地設計，絕對能滿足旅客的喜好。

士林萬麗酒店「探索樂園」兒童節住房專案，銷售期間自2021年3月12日至4月4日止，入住日期則為2021年4月2日至4月4日。預訂尊貴客房（一床或兩床房型）每房每晚價格NT$4,999，含士林廚房免費早餐4客（２大２小），且客房內附贈歡樂驚喜好禮，貼心替家長準備好專屬於兒童的節日禮物，而賓客於住房期間，不僅可享無限次入場「探索樂園」，還能憑券至場內兌換塔拉朵冰淇淋，並由服務人員拍攝拍立得照片後，致贈給賓客留作紀念。有得吃又有得玩！全套式的遊樂體驗，不只為想在連假期間來趟親子同遊的家長們，省去規畫行程的心力，也以優惠的價格，創造最難忘的家庭回憶！

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