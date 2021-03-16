通用汽車公司（General Motors Co ）周一宣布，由於全球半導體晶片短缺，通用將製造一些未配備燃油管理模組的輕型、全尺寸2021年式（Model Year）皮卡，這將削弱這些車輛的燃油效能。

受此消息打擊，通用汽車周一收跌2.23%，為57.94美元。

通用汽車發言人Michelle Malcho表示，缺少主動式的燃油管理與動態燃油管理模組，意味著這些配備具有6速與8速自動變速箱的5.3公升EcoTec3 V8引擎的車款，每加侖的燃油效率將減少1英里。

該發言人強調所有卡車仍在生產中。通用汽車此前已一再強調，由於皮卡是通用最賺錢的車款之一，公司將盡力維護其生產。Malcho拒絕透露受到影響的汽車數量。

Malcho在一封電郵中表示，隨著產業不斷復甦與增強，透過這個措施，我們將更能滿足客戶與經銷商對我們全尺寸卡車的強勁需求。

該發言人並表示，這項調整將適用整個2021年式，該年式通常在夏末或秋初結束。她並表示，這不會對通用的「美國公司平均燃料效率」（CAFE）數據產生重大影響。

通用汽車上個月曾表示，晶片短缺可能使今年盈餘減少多達20億美元。但之後該公司表示，全球晶片供應量可望在今年下半年以前回復正常。

其美國競爭對手福特汽車此前曾表示，晶片短缺對2021年獲利造成的衝擊將高達25億美元，並表示已經削減旗艦產品F-150皮卡的產量。BMW技術長Frank Weber周一亦表示，短期內情況仍將嚴竣。

(時報資訊)