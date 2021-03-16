隔晚美股三大指數同步收高，道瓊與標普再創新高，激勵恆生指數開高203點，為29036點，重返兩萬九與10日線約29029點位置。早盤中，指數一度大漲284點，但漲勢收斂下，所幸兩萬九有支撐。恆生指數早盤收29012.96點，上漲179.2點，漲幅0.62%。國企指數(H股)早盤收11316.23點，上漲172.15點，漲幅1.54%。

因為富時羅素(FTSE Russell)可能重新納入小米為成分股，故小米漲逾6%。同時，中移動漲逾3%，保利協鑫也漲近7%，恒大汽車也漲逾9%。

據悉，中糧集團擬合併國際與國內貿易資產，至於合併後公司可能在上海上市。若在上海新上市的話，估值可能吸金超過50億美元。中糧家佳康一度漲逾一成，高點為5.15港元。

中海遠控漲7%，因獲大摩上調投資評等至增持。

至於金融股匯豐，早盤跌幅一度擴至近2%，低點可見45.6港元。友邦也曾跌逾3%，低點為96.55港元。

(時報資訊)