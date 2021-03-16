110學年度大學繁星推薦管道共68校參與招生，提供1萬6111個名額，17日上午9時公告第1至7類學群錄取名單，考生可上甄選會網站查詢。

根據大學繁星推薦招生簡章規定，考生須符合報名校系規定的學科能力測驗、高中英語聽力測驗等檢定科目標準，才能參加分發比序，第1分發比序項目為「在校學業成績」全校排名百分比，其餘分發比序項目包括學測單科級分、部分科目的級分總和等，由各系自訂。

大學甄選入學委員會表示，110學年度繁星推薦管道有68校參與招生，提供1萬6111個名額；繁星推薦分8 類學群，第1類至第7類學群將於3月17日上午9時於甄選會網站https://www.cac.edu.tw/公告錄取名單，繁星分發錄取生不得報名110學年度個人申請招生。

大學繁星推薦第8類學群包含醫學系和牙醫系，考生通過第一階段篩選後，還須參加第二階段指定項目甄試。

大學甄選入學委員會於3月17日上午9時公告繁星推薦第8類學群第一階段篩選結果，通過篩選的考生須於4 月14日至5月2日期間參加各校系的甄試（面試），各大學將於5月10日前公告錄取結果。（編輯：方沛清）1100316

(中央社)