休旅車產品陣線是台灣奧迪今年產品導入的重點，自旗艦休旅Audi Q8 與全能休旅Audi Q5車系上市後，連發推出新一代小型休旅Audi Q2，企圖以更前衛動感的外型設計吸引年輕族群與女性消費者的目光。Audi Q2車系採單一動力搭載1.5 L 缸內直噴渦輪增壓引擎，除原先預售車型，在正式上市之際，更新增35 TFSI 、35 TFSI advanced及35 TFSI S line車型，結合 35 TFSI Premium及限量的35 TFSI Edition One車型，提供消費者更多元的車型選擇。

台灣奧迪自2019年開始，以「顧客導向」、「服務品質提升」與「在地化產品」三大策略強化品牌經營；歷經兩年時間重整產品陣容，陸續提升產品的市場覆蓋率，並重塑經銷商體系，台灣奧迪在2020年開花結果，以22.4％銷售量成長締造亮眼成績。

2021年台灣奧迪延續三大主軸，進一步以「Future is an Attitude」直接詮釋四環品牌精神，並以更完整的產品編成提升市場覆蓋率，滿足不同族群的用車需求。而完整產品陣容亦需有完整的經銷網絡來達成銷售目標；於此，台灣奧迪與經銷夥伴共同蓄積能量，規劃更完備的通路滲透力拓展展示中心與服務據點，致力提供更優質的服務給Audi車主及消費者。

針對愈趨成熟的電動車市場，台灣奧迪也已提前部屬規劃導入更多的純電車款，並佈局完善的充電網絡，期盼在多元化純電產品及充電服務給予消費者更便捷的純電體驗。

(中時 )