一個工作做多久後離職比較妥當？許多過來人都認為，一般撐過三個月，通常就代表能繼續做下去，不過一名網友表示，工作第一天，中午吃完午餐後就直接回家，竟然只因為太緊張，原因曝光後讓不少網友震驚太扯，直批「沒救了吧」。

原PO在網路論壇《Dcard》以「工作半天就離職」為題發文指出，他第一天上班覺得很緊張，因此中午吃完午餐就直接回家不幹了，而且他只打電話跟公司說「我不去了」，但事後很懊惱「我的人生怎麼會這樣？」

貼文曝光後，讓不少網友傻眼，紛紛砲轟「太扯」、「那你不要出門上班好了」、「抗壓性太低了吧」、「誇張」、「只有連戲劇才會出現」、「如果做不來就算了，緊張？」、「真是草莓，請到你雇主真的很倒楣」、「沒救了吧」、「業界就這麼小，我勸你不要亂來」、「廢物啊？」。

有過來人建議，如果單純因為緊張害怕，至少也給自己一周適應看看，如果真的覺得不適合想離開，也應該要先跟主管提再走人，而不是直接閃人才通知主管不幹了，這樣在業界很容易黑掉，奉勸找工作前先做好心理調適，然後給自己一些時間適應，不然可能什麼工作都沒辦法勝任。

還有網友回應「我們之前也有個新夥伴這樣被黑，同行完全都不收」、「找專業的諮商師聊聊吧，希望你的人生會越來越好」、「加油，工作沒那麼可怕」。

下班車禍竟收「離職單」 雇主挨批無情

(中時新聞網)