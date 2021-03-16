據職安署統計，台鐵近10年發生9件重大職災，造成多名勞工死亡，而今年至今已發生2起重大職災，造成3死1傷憾事，勞動部職安署於3月針對台鐵實施「臨軌作業專案勞檢」，針對台鐵11單位、4承包商勞檢，卻又發現台鐵有缺失，甚至處以停工處分。

為強化台鐵局安全衛生管理能力，並建立高階主管對工安領導的認同與共識，勞動部職業安全衛生署於今天邀集台鐵局進行高階主管減災座談，由職安署署長鄒子廉及交通部常務次長祁文中共同主持，邀請外部專家協助檢視臺鐵局相關管理制度，透過重大職災案例檢討及外部專家建議，協助其強化風險評估、承攬管理及安全衛生自主管理效能。

職安署職業安全組組長李文進說，台東海端站意外發生後，職安署3月針對台鐵發起「臨軌作業專案勞檢」，針對台鐵11單位、4承包商發起職業安衛衛生勞動檢查，違反項目包括與海端鄉發生職安事故相同的臨軌作業未設置監視人員、台鐵也未善盡承攬責任的「危害告知」、工作連繫與調整等規定，其中高雄工務段的匝道車未落實風險管理，當場做出停工處分。

鄒子廉表示，職安署已於上述重大職災發生，立即派員調查已依法論處，並針對台鐵局類似工程實施檢查，以期發掘潛在問題，針對台鐵局如何強化臨軌作業安全、承攬管理、職業安全衛生管理系統等進行討論，促請台鐵局加強各單位橫向、縱向聯繫作業及確認機制，並確實設置專職瞭望人員、行車監視人員，同時落實承攬管理與現場巡視，及評估導入資通訊科技等技術進行高危險性作業安全監控等，防止職業災害發生。

(中時 )