國門不開、國旅玩法持續推陳出新，雄獅旅遊集團深耕離島旅遊，旗下品牌「旅天下」今年積極布局金門，進駐金門成立雄獅集團雙獅聯合國際旅行社金門分公司，並首度攜手金廈海運合作推出『初日號』海上遊程，期望以「地接社」定位設計推出具特色的金門主題旅遊新玩法，提供給消費者全新的體驗，並安排導遊、地接與服務團隊進駐，帶給消費者更優質的服務品質。

『金廈海運』過去專營金廈小三通客運，2020年因新冠疫情停業一年，在這段期間開發出藍色公路偽出國行程，並邀請柏成設計公司設計外觀打造新一代遊輪，同時導入全新服務及特色餐食，命名「KING XIA 初日」，是藉由品牌喚起旅人認識島上居民的傳統。『初日號』總噸位噸位198噸，船長34.2米，船寬6米，使用3部德國MAN引擎，航速可達22海浬，可容納旅客132名，上層甲板有超過100平方米的戶外觀景空間，並有服務吧檯等設施，提供樂團演出等娛樂服務，並引進「類空服」服務，服務人員以推車提供每位顧客特色金門茶飲及點心。

初日號在航程分日間與夜間，90分鐘的航程行經復興嶼、猛虎嶼、大膽嶼、二膽嶼、檳榔嶼、金門黃金海岸、金門大橋等景點，夜間航程還可觀賞廈門沿岸觀音山國際商務中心樓體藝術燈光秀等城市景致，旅天下並包裝多款初日號特色行程，如船遊廈門夜景燈光秀、毋忘在莒太武山、漫遊網美景點3日 售價6,000元起。

除了欣賞戰地風光及閩南傳統建築之美，喜歡購物的顧客亦安排前往『昇恆昌金湖廣場』，旅客亦可前往『後浦老街』體驗蚵嗲、火烤蛋捲、廣東粥、鹹粿等在地小吃，沿途經過後浦十六藝文特區、清金門鎮總兵署、邱良功母節孝坊等著名景點，前往文青必去『村復號』採購伴手禮。

(工商 )