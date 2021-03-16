外媒報導，法國友台小組正在籌備今年夏天的國會訪台團，引起大陸駐法大使盧沙野不滿要求取消。總統府發言人張惇涵今天批評中國的戰狼外交不會被國際社會所認同。至於潛艦國造「紅區裝備」獲得美方輸出許可，「一些唱衰的言論，我想也可適可而止了」。

法國媒體「字母A」報導，法國友台小組正在籌備今年夏天的國會訪台團，此行目的在於考察台灣抗疫的各項措施，中國駐法大使盧沙野日前致函參議院友台小組主席李察，要求他取消正在組織的國會訪台團，李察對此非常不滿。

張惇涵今天表示，台灣很誠摯的歡迎世界各國的好朋友來台灣，此事的重點在於中國的戰狼外交，這種作法是不被國際社會所認同的，他也引用中共國家主席習近平前陣子的談話表示「就像習近平主席講的，中國不是不要恃強凌弱嗎？」

此外，針對帛琉總統惠恕仁傳出將於3月28日來台宣傳台帛「旅遊泡泡」，他說，台灣跟帛琉之間一直有很長遠的邦誼，也有很深遠的合作，相關的計畫包括指揮中心、外交部都有在跟帛琉方面進行討論，也在積極的協調中。

張惇涵強調，我們當然誠摯的歡迎帛琉新任的總統能夠訪問台灣，一旦有確定的進度跟消息，也一定會跟社會各界進行報告。

國防部之前公布國造潛艦期程，原型艦預計2024年下水，最快2025年交艦。國防部長邱國正今天證實，攸關潛艦國造進度的「紅區裝備」全數獲得美方的輸出許可，後續計畫可望按照期程推進。

張惇涵表示，潛艦國造一直是蔡總統任內推動國防自主、強化國軍戰力，打造堅實國防最重要的政策之一，也一直如期如質在推動當中，目前裝備陸續就定位之後，我們更有信心會加速往前推進。「所以前一陣子一些唱衰的言論，我想也可適可而止了」。

(中時 )